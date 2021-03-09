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19:13 09.03.2021

Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

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Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

Аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на своем заседании 5 марта согласовал изменения в Регламент проведения аукционов, утвержденный решением биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), согласно которым процесс рассмотрения встречных предложения от покупателя будет осуществляться по признаку лучшей цены, независимо от объема потребности.

Как сообщалось на сайте УЭБ в конце прошлой недели, согласно согласованным изменениям, ранжирование встречных предложений осуществляется в порядке исключения принятия продавцом встречного предложения, предложенная цена которого меньше цены за 1 МВт-ч, определенной во встречном предложении другого покупателя. В случае поступления встречных предложений, предложенные цены за 1 МВт-ч, которые являются одинаковыми, ранжируются по времени их поступления. В таком случае преимущество имеет встречное предложение, поступившее ранее.

"С сегодняшнего дня у государственных производителей можно будет купить даже 1 МВт мощности, главное победить ценой. Если же будет несколько предложений по одинаковой цене (независимо от объема), то первой к рассмотрению будет попадать та, которая представлена на электронной площадке раньше", − написал в своей странице в Facebook заместитель министра энергетики Юрий Бойко 6 марта.

По мнению замминистра энергетики, следующим шагом "должен быть решен вопрос автоматической передачи результатов биржевых торгов на платформу MMS без дальнейшей возможности корректировки основных результатов торгов: период, объем и цена поставки".

По словам гендиректора Украинской энергетической биржи (УЭБ) Александра Коваленко, процитированного на сайте УЭБ 5 марта, решение Аукционного комитета позволит гарантировать участникам рынка возможность закупить электроэнергию даже небольшими лотами.

"В целом это будет способствовать увеличению количества участников аукционов, потенциальных покупателей и интенсивности конкуренции между участниками, окажет положительное влияние на формирование рыночных цен", - отметил Коваленко.

Как сообщалось, аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров на заседании 4 февраля поручил Украинской энергетической бирже ограничить количество лотов, которые продавцы могут объединять в пакеты при проведении аукционов.

Согласно решению комитета, количество лотов, которые продавец может выставить к одновременной продаже в позиции, не должна превышать 20% общего количества лотов в такой позиции и не более 50 лотов.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 4 февраля одобрил обязательные к рассмотрению рекомендации Министерству энергетики по внесению изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на "Украинской энергетической бирже".

"Реализация предложений Комитета обеспечит равный доступ всех потенциальных покупателей к аукционам по продаже электроэнергии по двусторонним договорам и позволит удовлетворить спрос всех участников торгов. А самое главное ‒ они гарантируют реальное конкурентное соревнование во время торгов и формирование справедливой рыночной цены на электроэнергию", ‒ пояснялось в сообщении АМКУ на его сайте 4 февраля.

Теги: #регламент #аукционы #э_э
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