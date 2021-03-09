Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в феврале оставался повышенным

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в феврале текущего года по индексу загрязнения атмосферного воздуха оставался повышенным, наибольшие загрязнения наблюдались в Довгинцевском районе города, сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за прошлый месяц, обнародованном управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома во вторник.

При этом поясняется, что определенное снижение уровня загрязнения воздуха обусловлено большим количеством дней с осадками в феврале.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в трех случаях (1% проб), по формальдегиду - в трех (1%), фенолу – в двух (0,4%), оксиду углерода – в двух случаях (1%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенические нормы, констатируется в справке. По пыли фиксировалось превышение на четырех пунктах наблюдений, по формальдегиду - на всех пяти постах наблюдений.

Ранее начальник управления экологии Светлана Охотникова сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что управление первым в Украине создало мониторинговую сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное производства. При этом, в частности, коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство характеризуется образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли, содержащей окислы железа, кремния, марганца, кальция, магния, частицы шихтовых материалов.