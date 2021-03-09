В Минобразования стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников

В Институте модернизации содержания образования (ИМСО) Министерства образования Украины стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Проблемы качества школьной литературы накапливались в течение предыдущих нескольких лет. Сейчас еженедельно имеем новые скандалы из-за несоответствия в учебниках вроде "лечебной соды" или "глинтвейна для разогрева". Это лишь незначительная часть недостатков, которые просто стали публичными. На самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015-2020 гг., К сожалению, неточностей гораздо больше. К таким выводам пришли эксперты Института модернизации содержания образования", - написал Шкарлет в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в прошлом году в ИМСО получили его поручение и начали комплексные экспертизы качества школьной литературы.

Так, по словам Шкарлета, с целью решения проблемы в ИМСО стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников.

Он отметил, что полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора. Также будет обеспечена открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса.

"Предоставление учебникам грифов будет происходить до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертными комиссиями. Также особое внимание будет уделено дизайнерскому исполнению учебников, соблюдению санитарно-гигиенических требований к ним", - добавил Шкарлет.

Также он добавил, что ИМСО активизирует сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются проблемами учебников, также обсуждается возможность апробации учебников перед их массовым внедрением в учебных заведениях.