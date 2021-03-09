Адвокат Порошенко требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове пятого президента на допрос

Адвокат Игорь Головань, который представляет интересы пятого президента Украины Петра Порошенко, потребовал от СБУ опровергнуть информацию о вызове Порошенко на допрос в спецслужбу, назвав её "вбросом и дезинформацией".

Соответствующее заявление он сделал во вторник в Facebook.

"Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте. Поэтому я обращаюсь к Службе безопасности с требованием опровергнуть эту дезинформацию, а к СМИ – ее не распространять", - написал Головань.

В свою очередь в пресс-службе СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что следователи спецслужбы дважды одинаковым способом – путем направления повесток в аппарат Верховной Рады – вызывали Порошенко и Медведчука.

"Медведчук явился, Порошенко – нет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

При этом пятый президент Украины Петр Порошенко вызывался на допрос по этому же поводу дважды, однако и не прибыл в спецслужбу.

Запись якобы разговора бывшего помощника президента России Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.