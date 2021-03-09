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18:43 09.03.2021

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

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Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в районе Авдеевки, Лебединского и Пивденного противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Троицкое враг открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций. На действия противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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