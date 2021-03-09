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18:38 09.03.2021

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

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СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, пятый президент Украины Петр Порошенко вызывался на допрос по этому же поводу дважды, но не пришел, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

"9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ", - сказали в пресс-службе ведомства.

В СБУ также добавили: "В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными пленками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос".

Ранее источник агентства сообщил о допросе Медведчука во вторник в рамках расследования уголовного дела о госизмене, связанного с пленками "Медведчука-Суркова".

"Одновременно на вторник к следователям СБУ был вызван и пятый президент Украины Петр Порошенко, однако он не прибыл", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Медведчуком.

Позднее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили: "Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".

Теги: #порошенко #медведчук #сбу
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