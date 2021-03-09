Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая - Зеленский

Вручение Шевченковской премии состоится 20 мая 2021 года – в 60-ю годовщину основания премии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня - 207 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Великого поэта, великого писателя, великого художника. Великого украинца…Его творчество - это и классика, и мейнстрим одновременно. А его слова мотивируют, вдохновляют и закаливают уже не одно поколение украинцев. Шевченко - это наша суперзвезда. Известный на весь мир, но особый для каждого из нас. Там, где Шевченко - там Украина", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Так, Зеленский отметил, что текущий год особый для Украины знаменательными датами.

"Мы будем отмечать 25 лет Конституции Украины, 30 лет независимости Украины, а еще - 60 лет со дня основания Шевченковской премии. Мы приняли решение, что в этом году ее вручения состоится не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая 2021 - 60-ю годовщину основания премии. Подробности – позже", - сообщил президент.