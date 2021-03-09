Столичные правоохранители изъяли более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет, изготовленных из опасного сырья

Киевские правоохранители раскрыли сеть по сбыту в столице контрафактных сигарет, которые реализовывались в 30 торговых точках города, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы во вторник.

"Досудебным расследованием установлено, что незаконный бизнес организовали пятеро жителей Киева. Товар для продажи они получали от своих сообщников из разных регионов, в том числе почтовыми сервисами. Полученную продукцию дельцы реализовывали через 30 торговых точек в районах г. Киев", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем также отмечается, что в ходе санкционированных обысков по адресам хранения товара, его реализации, а также по месту жительства фигурантов было изъято черновую бухгалтерию и более 20 тысяч пачек контрафактных сигарет.

"Выявлено черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности, более 20 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора, изготовленных из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей и наличные средства в размере 250 тысяч долларов, вероятно полученных незаконным путем", - сообщают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному бизнесу. Готовится ходатайство о наложении ареста на обнаруженную валюту, устанавливаются источники поступления продукции в столицу.