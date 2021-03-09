События

17:02 09.03.2021

Кличко ко дню рождения Тараса Шевченко открыл его памятник во Флоренции

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Кличко ко дню рождения Тараса Шевченко открыл его памятник во Флоренции

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделли открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.

Как сообщает пресс-служба Кличко, бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции.

"Сегодня, в День рождения великого Кобзаря, состоялась символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы, наконец, воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры", – отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Монумент установили в центре города, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. Автор памятника, изготовленного на средства украинских меценатов, – украинский скульптор Олег Пинчук.

В свою очередь мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

"Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, – ради общего блага", – сказал во время церемонии Нарделли.

Теги: #кличко #шевченко #флоренция #памятник
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