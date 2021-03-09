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15:54 09.03.2021

Химикус, в которого стрелял экс-нардеп Пашинский, отозвал гражданский иск - адвокат

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Химикус, в которого стрелял экс-нардеп Пашинский, отозвал гражданский иск - адвокат

Житель Киевской области Вячеслав Химикус, в которого стрелял бывший народный депутат Сергей Пашинский, принял решение отозвать гражданский иск, сообщила его адвокат Марина Паринова.

"Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять. Мое личное отношение к Сергею Пашинскому, его поступкам и деятельности никак не изменилось. В то же время, как адвокат, я связана решением потерпевшего и не могу выходить за его рамки", - написала Паринова в соцсети Facebook во вторник.

Она подчеркнула, что 4 года последовательно работала над защитой интересов Химикуса и боролась за восстановление справедливости.

"Благодарю всех кто следил за этим процессом, теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - добавила адвокат.

Как сообщилось, 4 октября 2019 года ГБР уведомило нардепа Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Печерский райсуд избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей 17 октября, а 18 декабря Киевский апелляционный суд принял решение освободить его из-под стражи и поместил под круглосуточный домашний арест. Киевский апелляционный суд оставил Пашинского под круглосуточным домашним арестом.

28 апреля ГБР сообщило о завершении расследования уголовного производства в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

6 июля 2020 года ГБР направило материалы дела в суд.

 

Теги: #иск #юрист #пашинский
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