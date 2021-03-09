Медведчук допрошен в СБУ в рамках расследования дела по госизмене – источник

СБУ допросила народного депутата Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело, в рамках которого проводилось следственное действие, касается государственной измены.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Позднее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили: "Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".