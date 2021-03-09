События

15:02 09.03.2021

В Харькове под видом общественной организации действовала группа, облагавшая данью предпринимателей – полиция

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В Харькове под видом общественной организации действовала группа, облагавшая данью предпринимателей – полиция

Сотрудники полиции задержали участников группировки, которая занималась в Харькове вымогательством денег у предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области.

"Организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации. Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили "данью" местных предпринимателей. За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 грн. В дальнейшем члены группы решили поднять "таксу" до 200 грн", - сообщает департамент стратегических коммуникаций Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, если предприниматели отказывались платить, фигуранты угрожали им физической расправой и препятствовали их деятельности.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 тыс.грн.

Оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группы сразу после получения и распределения между ними очередного "транша" - 18 тыс.грн. В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 тыс.грн.

Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях были изъяты 47 тыс.грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянный корпус РПГ, GPS-трекеры, черновые бухгалтерские записи. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержанным объявлено о подозрении в вымогательстве (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #мошенники #полиция #харьков
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