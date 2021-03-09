Главным ответом на Covid-19 является вакцинация, а не локдаун - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приоритетности вакцинации над введением локдауна, а также о необходимости увеличения темпов вакцинирования в стране.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить людям больше возможностей получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - заявил Зеленский в ходе селекторного совещания с министром здравоохранения и премьер-министром Украины во вторник, сообщила его пресс-служба.

Как отметил Зеленский, "в стране нужно увеличивать темпы вакцинации, для чего можно было бы привлекать мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Министерства здравоохранения". Кроме того, он считает необходимым тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова,"МВД уже подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе совещания обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с главами областных государственных администраций.

Степанов также сообщил о стабилизации ситуации на Прикарпатье, добавив: "И в дальнейшем будет активно проводить переговоры о получении Украиной вакцин от COVID-19".

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом - почти 21 тыс. человек по сравнению с 17 600 человек. На сегодня занято 29 573 кровати. Всего под COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек - с 1,5 тыс. до 2 тыс. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается.

В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен "красный" уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к "красному" уровню", - отметил Шмыгаль.