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14:30 09.03.2021

В Пирогово планируют создать музей крымскотатарской культуры

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В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины планируют создать музей крымскотатарской кульутры, сообщил директор Крымского дома Ахтем Сеитаблаев.

"Я очень благодарен, что еще одним будущим шагом для того, чтобы мы как можно больше знали друг о друге, могли достойно презентовать культуру крымских татар (потому что культура - это, возможно, один из самых прочных инструментариев для идентификации самого себя) станет музей крымскотатарской культуры, который мы вместе с МИД, Украинским институтом, Министерством культуры мечтаем построить на территории музея этнографии "Пирогово", - сказал Сеитаблаев на открытии выставки "Верность себе - не преступление" в МИД Украины во вторник.

Теги: #крым #пирогово #культура #музей
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