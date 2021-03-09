В яслях-садике в Харьковской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

В яслях-садике №3 Слобожанского поссовета Чугуевского района Харьковской области в период с 5 по 9 марта зафиксировано 6 случаев острых кишечных инфекций у детей.

"5 заболевших зарегистрировано в первой младшей группе, 1 больной (брат одного из заболевших с первой младшей группы) - в средней... Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, жидкий стул, рвота, слабость", - сообщается на сайте Харьковсского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Медики оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Четверо заболевших находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы в учреждения здравоохранения. Все дети получают необходимое лечение.

Специалисты Змиевскоого гормежрайонного филиала лабцентра провели комплекс противоэпидемических мероприятий (первичное эпидемиологическое расследование с опросом родителей заболевших детей и медработников, к которым они обращались, санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения; заключительную дезинфекцию во всех помещениях учреждения с применением дезинфицирующих средств; отбор проб питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды; бактериологическое обследование персонала и контактных детей; организовано активное медицинское наблюдение за контактными).

По состоянию на 9 марта противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.