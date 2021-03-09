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12:42 09.03.2021

Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

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Очередное заседание СНБО пройдет 12 марта, сообщил Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередное заседание на пятницу, 12 марта.

"В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта - ИФ) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - сказал Данилов журналистам на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник.

Он отметил, что "совещания СНБО проходят в плановом режиме". "Пятница – это день Совета национальной безопасности и обороны. Потому раз в неделю или раз месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - пояснил секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что "до начала совещания СНБО в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в том числе Игоре Коломойском и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании".

Теги: #снбо #данилов
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