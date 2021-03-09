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12:40 09.03.2021

Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

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Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит областные власти выделить еще один этаж областного кардиоцентра для пациентов с COVID-19.

"Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Марцинкив подчеркнул, что медучреждения заполнены сверх нормы, город уже исчерпал возможности открыть дополнительные места.

"Только облгосадминистрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19", - написал Марцинкив.

 

Теги: #марцинкив #коронавирус #ивано_франковск
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