Переговоры между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, однако они еще продолжаются. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются. Украина является одной из первых среди европейских стран, имеющих возможность достичь реальных договоренностей», - сообщает посол Украины.

Также он добавил, что в результате переговоров Украина сможет открыть границы с Израилем, что будет иметь ряд преимуществ для обеих сторон.

«Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях », - подчеркнул Евгений Корнийчук.

Посол добавил, что «инициатором этих переговоров израильская сторона», и напомнил, что Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании всех действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины.