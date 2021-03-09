События

12:21 09.03.2021

Украина сможет стать одной из первых стран, чьи паспорта вакцинации от COVID-19 признает Израиль - Посольство

2 мин читать
Украина сможет стать одной из первых стран, чьи паспорта вакцинации от COVID-19 признает Израиль - Посольство

Переговоры между Украиной и Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19 уже можно назвать успешными, однако они еще продолжаются. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются. Украина является одной из первых среди европейских стран, имеющих возможность достичь реальных договоренностей», - сообщает посол Украины.

Также он добавил, что в результате переговоров Украина сможет открыть границы с Израилем, что будет иметь ряд преимуществ для обеих сторон.

«Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях », - подчеркнул Евгений Корнийчук.

Посол добавил, что «инициатором этих переговоров израильская сторона», и напомнил, что Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании всех действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

В Украине количество новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тыс. - Степанов

В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Ивано-Франковска просит область выделить еще один этаж облкардиоцентра для пациентов с COVID-19

МИД Украины презентовало элементы Крымской хартии послам иностранных государств в Украине

В Украине не станет теплее в масляную неделю

Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят - Ткаченко

Глава Верховного суда на съезде судей Украины: конечно, и в судебной системе есть "пятая колонна", но мы от этого избавимся

В Киеве за сутки выявлен 201 новый случай COVID-19 - Кличко

Офис генпрокурора подготовил информационное сообщение в МУС об обстрелах РФ гражданских объектов в Луганской области

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

Китай запускает программу "паспорта здоровья" для путешественников

Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА