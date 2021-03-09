В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная, преимущественно сухая погода – Укргидрометцентр

В ближайшие двое суток погоду на территории Украины продолжит определять холодная и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 10 марта, в Украине без осадков, только в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях, а также на юге Одесской области днем местами небольшие осадки.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, на Левобережье – северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных и северо-восточных областях 10-15° мороза. Наа Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве в среду без осадков, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 10 марта в Киеве была зафиксирована в 1914 году и составила 17° тепла, самая низкая ночью – 19,8° ниже нуля в 1898 году.

В четверг, 11 марта, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, на Левобережье местами 11-15° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.

В Киеве в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.