События

12:02 09.03.2021

В Украине не станет теплее в масляную неделю

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В Украине не станет теплее в масляную неделю

Погода на Масленую неделю

Перед тем, как христиане православного обряда войдут в Великий пост, они отмечают Масленицу.

Масленица длится неделю, в этом году с 8 по 14 марта, и заканчивается Прощеным воскресеньем. Есть много обрядов и примет, связанных с Масленицей, самая известная - про погоду: если на масленицу погода не радует теплом, а, наоборот, морозно и льет дождь, то весна обязательно порадует хорошей погодой. Итак, наблюдаем за погодой Масленой недели.

В Украине не станет теплее в масляную неделю. Однако погода в эти дни однородной не будет. 9-10 марта – похолодание на всей территории Украины, минусовые значения даже на юге страны. Столбик термометра ночью опустится до -7˚ на севере и на востоке Украины, и до -5˚ на юге и западе.

С 11 до 14 марта температура воздуха будет подниматься, и уже в Прощеное воскресенье ожидается до +10˚ градусов тепла. Вероятность осадков в западных и центральных областях довольно высокая.

Юг Украины после длинных выходных ожидает похолодание до -5˚ ночью и до 0˚…+2˚ днем. С 11 марта – нарастание тепла, пик которого на этой неделе для юга будет в субботу до +12˚. В воскресенье температура воздуха незначительно понизится – до +6˚…+10˚. Осадки могут быть в конце недели, и довольно интенсивные.

В Одессе температура до -3˚ ночью ожидается в среду, днем будет тоже прохладно 0˚…+1˚. С четверга по воскресенье дневные показатели температуры будут на высокой отметке +10˚…+12˚. Солнца в эту неделю будет немного. Самые интенсивные осадки прогнозируются в воскресенье.

Север и Восток Украины 10-11 марта ожидает ясная погода с температурой воздуха до -7˚ ночью и -2˚…+1˚ днем.  С 12 марта станет теплее, до +3˚, в Харькове до +7˚.

В Харькове 10 марта до -8˚ ночью, -1˚ днем. До 14 марта днем потеплеет до +4˚…+7˚ градусов. В пятницу, 12 марта возможны осадки.

Западные области 10 марта 0˚…-1˚, 11-13 марта до +8˚, 14 марта понижение температуры до +4˚, прогнозируется снег. Во Львове осадки вероятны 11-13 марта.

Закарпатье – 10-11 марта ночью до -2˚, днем температура +4˚…+5˚, 12-14 марта дневная температура +7˚…+11˚. Вторая половина недели над Закарпатьем область низкого давления, ожидаются осадки.

В Киеве до 11 марта будет длиться похолодание: ночью до -6˚, днем до +1˚. С 12-13 марта потеплеет до +6˚…+7˚, а в прощеное воскресенье столбик термометра будет показывать днем +3˚. По прогнозу Синоптика в субботу и воскресенье в столице ожидаются осадки.

 

Теги: #синоптик #погода
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