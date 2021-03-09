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11:35 09.03.2021

Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят - Ткаченко

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Доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что доступ к российскому телевидению достаточно значительный, и украинцы активно его смотрят.

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" во вторник.

Теги: #ткаченко #телевидение #минкультуры
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