В Киеве за сутки выявлен 201 новый случай COVID-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"201 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 142 517)", - написал Кличко на телеграм-канале во вторник.

7 пациентов из числа заболевших ранее скончались. Всего в Киеве подтверждены 2 792 летальных случая COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 87 мужчин от 18 до 87 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Госпитализированы 37 пациентов.

Случаи выздоровления за минувшие сутки не зафиксированы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 73, Деснянском – 37, и Шевченковском районе – 24 случая.