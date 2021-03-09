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11:07 09.03.2021

Офис генпрокурора подготовил информационное сообщение в МУС об обстрелах РФ гражданских объектов в Луганской области

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Офис генпрокурора подготовил информационное сообщение в МУС об обстрелах РФ гражданских объектов в Луганской области

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) по фактам нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ на территории Луганской области.

"Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов. Речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях, а, следовательно, запрещены Женевских конвенций 1949 года", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мамедов подчеркнул, что органы прокуратуры совместно с правозащитниками провели анализ и собрали доказательную базу, которая доказывает систематичность преступных действий в отношении жителей Луганской области и объектов гражданской инфраструктуры.

"В областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет предоставить соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций, определить объем убытков и восстановить права жертв. В уголовных производствах в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, установлены более 4,2 тысяч пострадавших, из которых более 90% - именно физические лица. 328 гражданских получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов", - рассказал он.

Сообщение в МУС подготовлено Луганской областной прокуратурой совместно с Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива" и представителями Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, а также Офиса генпрокурора на основании мониторинговых визитов правозащитников в зону вооруженного конфликта, интервью с пострадавшими и материалов уголовных производств.

Всего в сообщении изложена информация о 34 фактах неизбирательных обстрелов. Результатами этих действий были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перебои в водоснабжении и электроснабжении в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горское, Золотое и Попасная с общей численностью населения более 40 тысяч человек.

Отмечается, что с 2014 года было установлено более 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры в Луганской области. В течение последнего года задокументированы 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены трое гражданских и один погиб.

Всего в Офис прокурора МУС было направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Теги: #оккупация #генпрокуратура #луганская_область #мус
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