Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что центр противодействия дезинформации, создание которого было анонсировано ранее, начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации.

"Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - сказал Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" в Киеве во вторник.