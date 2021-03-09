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10:23 09.03.2021

Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

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Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память украинского поэта и художника Тараса Шевченко по случаю 207 годовщины со дня его рождения, сообщает пресс-служба Офиса президента в соцсети Facebook.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - заявил Зеленский.

Президент с супругой также возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве.

 

Теги: #шевченко #зеленский #память
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