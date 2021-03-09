Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память украинского поэта и художника Тараса Шевченко по случаю 207 годовщины со дня его рождения, сообщает пресс-служба Офиса президента в соцсети Facebook.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - заявил Зеленский.

Президент с супругой также возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве.