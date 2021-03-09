События

10:09 09.03.2021

В Украине количество новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тыс. - Степанов

1 мин читать
В Украине количество новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 10 тыс. - Степанов

Количество новых случаев COVID-19 за неделю в Украине выросло более чем на 10 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На минувшей неделе в Украине заболело 54,666 тыс. чел. Мы наблюдаем рост заболеваемости, если сравнить с предыдущей неделей, когда заболело более 44 тыс. человек. То есть почти мы зафиксировали на 10 тыс. больше нововыявленных больных за прошедшую неделю ", - сказал он.

По словам министра, также растет количество госпитализаций. "По состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 26,525 тыс. человек", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что Минздрав наращивает количество тестирований – за минувшую неделю методом ПЦР и экспресс-тестирования провели 373,5 тыс. исследований.

Степанов добавил, что во всем мире и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

"В мире также выросло количество повторных заболеваний, доля которых колеблется от 4 до 18%. У 52-76% пациентов фиксируется постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев", - сказал глава Минздрава.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 09.03.2021
Китай запускает программу "паспорта здоровья" для путешественников

Китай запускает программу "паспорта здоровья" для путешественников

10:21 09.03.2021
Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

Глава Минздрава не доволен темпами вакцинации от COVID-19 в Украине

08:32 09.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 117 млн, число жертв - 2,6 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 117 млн, число жертв - 2,6 млн

08:19 09.03.2021
В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

03:23 09.03.2021
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

01:27 09.03.2021
В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

20:33 08.03.2021
Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

17:55 08.03.2021
В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

16:31 08.03.2021
Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

15:37 08.03.2021
Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

Республиканцы призывают госсекретаря США ввести новые санкции против "Северного потока 2"

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Роге

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора подготовил информационное сообщение в МУС об обстрелах РФ гражданских объектов в Луганской области

Центр противодейсвтвия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время – Зеленский

Зеленский с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве

На станции метро "Почайна" в Киеве завершили установку новых турникетов

Китай и Россия работают над созданием лунной станции

Двух пострадавших в ДТП в Польше украинцев отказывались лечить из-за отсутствия страховки

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП украинца, 9 из них в тяжелом состоянии

Республиканцы призывают госсекретаря США ввести новые санкции против "Северного потока 2"

До 30 апреля на путепроводе на Кольцевой дороге Киева частично ограничено движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА