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09:37 09.03.2021

На станции метро "Почайна" в Киеве завершили установку новых турникетов

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На станции метро "Почайна" в Киеве завершили установку новых турникетов

Станция метро "Почайна" в Киеве возобновила работу в обычном режиме после установки новых турникетов в вестибюле №1, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Киевский метрополитен" призывает пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры.

 

Теги: #киев #метро #турникеты
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