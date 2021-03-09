На станции метро "Почайна" в Киеве завершили установку новых турникетов

Станция метро "Почайна" в Киеве возобновила работу в обычном режиме после установки новых турникетов в вестибюле №1, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Киевский метрополитен" призывает пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры.