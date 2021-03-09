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08:48 09.03.2021

Китай и Россия работают над созданием лунной станции

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Китай и Россия работают над созданием лунной станции

Китай и Россия продолжают активно сотрудничать в области освоения космического пространства, в частности, в сфере исследований Луны и дальнего космоса, сообщил "Интерфаксу" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"По поручению правительств двух стран Китайское национальное космическое агентство и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" должны завершить подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции", - сказал он.

Работы ведутся в соответствии с соглашением между двумя ведомствами о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, китайско-российское космическое сотрудничество имеет долгую историю, правительства обеих стран уделяют этому вопросу большое внимание. Стороны в течение последних 30 лет постоянно углубляли и расширяли области сотрудничества, достигли эффективных результатов в таких сферах, как дистанционное зондирование Земли, исследование Луны и дальнего космоса, электронные компонентные базы космического назначения, мониторинг космического мусора и других.

 

 

Теги: #база #луна #россия #китай
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