Китай и Россия работают над созданием лунной станции

Китай и Россия продолжают активно сотрудничать в области освоения космического пространства, в частности, в сфере исследований Луны и дальнего космоса, сообщил "Интерфаксу" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"По поручению правительств двух стран Китайское национальное космическое агентство и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" должны завершить подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции", - сказал он.

Работы ведутся в соответствии с соглашением между двумя ведомствами о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, китайско-российское космическое сотрудничество имеет долгую историю, правительства обеих стран уделяют этому вопросу большое внимание. Стороны в течение последних 30 лет постоянно углубляли и расширяли области сотрудничества, достигли эффективных результатов в таких сферах, как дистанционное зондирование Земли, исследование Луны и дальнего космоса, электронные компонентные базы космического назначения, мониторинг космического мусора и других.