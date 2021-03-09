Двух пострадавших в ДТП в Польше украинцев отказывались лечить из-за отсутствия страховки

Двух пострадавших в ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках из-за отсутствия страховки, сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - отметил дипломат.

По словам Павлюка, лечение пострадавших будет оплачено.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

Состоянием на утро вторника в больницах Польши находится 24 украинца, девять из них в тяжелом состоянии.

Ситуация находится на контроле МИД Украины.