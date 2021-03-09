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08:19 09.03.2021

В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

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В Украине за сутки 3 261 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 975 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 975 человек, умерло 76 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 837 человек; летальных случаев - 76; выздоровело - 975 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 410 061 человек, 27 204 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 199 229 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г.Киев (201).

Теги: #статистика #коронавирус
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