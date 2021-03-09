Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины с начала суток

С начала суток вторника, 9 марта, российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия. На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 8 марта, противник девять раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, вблизи Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяное на Приазовье и Песок российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Опытного противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия.

В районе Лебединское противник обстреливал позиции ООС с станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", – подчеркнули в штабе.