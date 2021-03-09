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05:36 09.03.2021

До 30 апреля на путепроводе на Кольцевой дороге Киева частично ограничено движение транспорта

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До 30 апреля на путепроводе на Кольцевой дороге Киева частично ограничено движение транспорта

На Кольцевой дороге Киева из-за обновления деформационных швов и тротуарной части частично ограничено движение транспорта до 30 апреля, сообщили в КГГА.

"До 30 апреля (1 этап) на путепроводе на Кольцевой дороге частично ограничено движение транспорта. На путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался средний ремонт. Сейчас работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части", – сказано в сообщении, обнародованном столичной мэрией в понедельник, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В КГГА отметили, что работы продолжаются и в направлении ул.Заболотного, и в направлении просп. Палладина. Движение транспорта частично ограничено.

Теги: #киев #ограничение_движения #кольцевая
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