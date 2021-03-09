События

03:23 09.03.2021

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

1 мин читать
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Коронавирус подтвердился у трех украинских легкоатлеток, которые принимали участие в чемпионате Европы в Польше, четвертая спортсменка ушла на изоляцию, сообщил украинский спортивный сайт "Sportarena".

"Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне. Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию", – говорится в сообщении на сайте в понедельник вечером.

В информации также отмечается, что спортсменки в понедельник вечером сделали повторные тесты, которые подтвердили инфицирование коронавирусом.

"Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают", – цитирует сайт главного тренера сборной Украины Вячеслава Тыртышныка.

"Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, они должны провести там десять дней", – сказал тренер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко добыла серебро.

 

Теги: #ес #спортсмены #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:27 09.03.2021
В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

20:33 08.03.2021
Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

17:55 08.03.2021
В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

16:31 08.03.2021
Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

Власти Эстонии планируют новые ограничения из-за британского штамма COVID-19

15:37 08.03.2021
Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

12:48 08.03.2021
В странах Балтии за сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев Covid-19

В странах Балтии за сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев Covid-19

12:07 08.03.2021
В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

11:20 08.03.2021
В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

09:51 08.03.2021
На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

На Буковине на COVID-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и дети

09:17 08.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,8 млн, число жертв 2,59 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116,8 млн, число жертв 2,59 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Рог

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

Сторонники Стерненко протестуют у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

ПОСЛЕДНЕЕ

В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП автобуса украинца

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Рог

США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

Очередная большая пресс-конференция Зеленского может пройти 20 мая - Мендель

СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

Британский Burger King отправил женщин на кухню по случаю 8 марта

Мендель: журналисты должны сами предложить власти собственный формат саморегулирования своей деятельности

Мендель о выдаче Коломойского Украиной США: посмотрим

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА