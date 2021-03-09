События

00:49 09.03.2021

Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Рог

1 мин читать
Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Рог

Пять рабочих пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), двое госпитализированы, сообщает издание "Радио Свобода".

"На Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на вторник, со ссылкой на руководителя областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко.

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены и грузового поезда.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", – сказал Токовенко.

Теги: #пострадавшие #дтп #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 08.03.2021
После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

После смертельного ДТП в Польше 24 украинца остаются в больнице, девять из них в тяжелом состоянии

00:43 08.03.2021
В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами

13:55 07.03.2021
На железнодорожном переезде под Винницей поезд протаранил автомобиль, водитель в реанимации

На железнодорожном переезде под Винницей поезд протаранил автомобиль, водитель в реанимации

08:58 07.03.2021
В результате аварии с украинским автобусом в Польше 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии - ГСЧС

В результате аварии с украинским автобусом в Польше 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии - ГСЧС

21:08 06.03.2021
Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше отправилась в Украину - МИД

Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше отправилась в Украину - МИД

19:25 06.03.2021
В результате аварии с украинским автобусом в Польше 6 человек погибло, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек выписаны из больниц – МВД Украины

В результате аварии с украинским автобусом в Польше 6 человек погибло, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 человек выписаны из больниц – МВД Украины

13:50 06.03.2021
Предварительно, водитель попавшего в ДТП в Польше автобуса не справился с управлением – МИД

Предварительно, водитель попавшего в ДТП в Польше автобуса не справился с управлением – МИД

12:11 06.03.2021
Зеленский и Дуда соболезнуют в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше

Зеленский и Дуда соболезнуют в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше

16:50 03.03.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

20:15 01.03.2021
Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

Сторонники Стерненко протестуют у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии с 11 марта на месяц вводят локдаун из-за распространения британского штамма COVID-19

США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

Очередная большая пресс-конференция Зеленского может пройти 20 мая - Мендель

СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

Британский Burger King отправил женщин на кухню по случаю 8 марта

Мендель: журналисты должны сами предложить власти собственный формат саморегулирования своей деятельности

Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

Мендель о выдаче Коломойского Украиной США: посмотрим

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА