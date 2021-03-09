Пять рабочих пострадало в ДТП на комбинате в Кривом Рог

Пять рабочих пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), двое госпитализированы, сообщает издание "Радио Свобода".

"На Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге произошла авария, пострадали пять рабочих", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на вторник, со ссылкой на руководителя областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко.

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены и грузового поезда.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", – сказал Токовенко.