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00:22 09.03.2021

США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

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США продолжат борьбу с дезинформацией по поводу западных вакцин - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США всеми силами и средствами противостоять дезинформации, касающейся произведенных на Западе вакцин против коронавируса.

"Мы будем бороться с дезинформацией, используя все средства, которыми располагаем... Вакцины (производства компаний Moderna и Pfizer) безопасны, они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов о мерах по противодействию дезинформации, которую якобы распространяет Россия о вакцинах Pfizer и Moderna.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете The Wall Street Journal, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19. "Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", - сказал он.

В статье газеты утверждается, что сотрудник госдепартамента США, работающий в структуре, которая отслеживает попытки дезинформации, сообщил об обнаружении нескольких вызвавших подозрения у Вашингтона публикаций с критикой вакцин западных стран. По словам сотрудника госдепартамента, за этими публикациями стоят спецслужбы РФ. Речь идёт о рассчитанных на иностранных читателей порталах. Их посещаемость - незначительная, констатирует издание.

Теги: #сша #дезинформация #борьба #вакцины
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