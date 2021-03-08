Мендель: в том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива, президент США ещё не успел полностью сформировать свою администрацию

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не видит негатива в том, что до сих пор не состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку американский президент ещё не успел сформировать полностью свою администрацию.

"В том, что пока не состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена нет никакого негатива сейчас … Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться. Я, например, с пресс-службой (Байдена – ИФ) связалась. Я сказала "мы здесь". "Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи". Но, если там половина людей не назначена…", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник, 8 марта.

Она также напомнила, что "со дня инаугурации Байдена прошло всего полтора месяца".

"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Поговорить – это хорошо, а, чтобы было действие, то для этого нужно подготовить платформу. Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке", - сказала Мендель.

"Контакты между Украиной и США постоянно происходят на определённом уровне, ведётся большая работа и между дипломатами, и между разными службами, был обмен письмами у президентов", – подчеркнула она.

Также Мендель добавила, что "приглашение американскому президенту о визите в Украину в честь 30-летия независимости выслано. Этого визита ожидают, но сейчас ещё рано об этом говорить".