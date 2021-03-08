Очередная большая пресс-конференция Зеленского может пройти 20 мая - Мендель

Очередная большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского может состояться 20 мая, ко второй годовщине его президентской каденции, но пока рано говорить о точной дате, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Будем готовить (пресс-конференцию Зеленского – ИФ). Я думаю, что это будет ко 2-ой годовщине (президентской каденции Зеленского – ИФ). Это 20-е мая. Но я не могу сейчас точно заявить об этом", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник, 8 марта.

По словам пресс-секретаря, "общение Зеленского с прессой диверсифицировано очень сильно".

"Это не только пресс-брифинги в регионах. Он даёт блоги, он даёт интервью онлайн. Это не только иностранные медиа … Ни к одному президенту не было столько внимания. Более 100 запросов на интервью поступило, в том числе в разных мессенджерах … Он открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше", - заявила Мендель.

Напомним, 20 мая 2020 года состоялась предыдущая большая пресс-конференция Зеленского журналистам.