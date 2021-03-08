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22:11 08.03.2021

СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

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СММ ОБСЕ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшие выходные

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более ста нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с вечера 5-го по вечер 7-го марта, сообщается на сайте международной организации.

"Миссия зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области … (и – ИФ) 12 нарушений режима прекращения огня в Луганской области", - указано в ежедневном отчёте международной организации за 8 марта.

Сообщается, что за предыдущий отчетный период (26-28 февраля – ИФ) в Донецкой области было задокументировано, соответственно, 59 таких нарушений, а в Луганской области 46 нарушений.

Также в ОБСЕ проинформировали, что утеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса (БПЛА) у подконтрольного правительству населённого пункта Романовка Донецкой области. БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS по техническим причинам.

Сообщается, что 5-7 марта СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдала за ситуацией с передвижением гражданского населения, в том числе на 3 КПВВ и соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.

Подчеркивается, что свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 927 взрывов, 1 416 пролетевший неопределенный боеприпас, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 932 очереди и выстрела.

 

Теги: #обсе #донбасс
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