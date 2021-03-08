События

21:33 08.03.2021

Британский Burger King отправил женщин на кухню по случаю 8 марта

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 Британское отделение американской сети ресторанов быстрого питания Burger King оказалось в центре скандала после серии твитов, посвященных 8 марта.

В твиттере сети появилась запись "Женщинам место на кухне". Мысль была развернута в следующем сообщении: "...если они того хотят, разумеется. Только 20% шеф-поваров - женщины. Наша цель изменить соотношения числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель - вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии".

Как отмечает The Sun, компания представила новую программу обучения специально для сотрудниц.

Тем не менее многие пользователи соцсети не оценили подход к презентации новой программы, раскритиковав Burger King, назвав этот PR-ход одним из худших в истории. Часть пользователей обещала вообще больше не есть в ресторанах сети.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC высмеяла твит конкурентов, ответив на него картинкой с подписью "Самый подходящий момент удалить эту запись был сразу после ее публикации. Второй подходящий момент - прямо сейчас".

https://twitter.com/kfcgaming/status/1368865374096228356?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1368865374096228356%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Fworld%2F754989
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