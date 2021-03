Британский Burger King отправил женщин на кухню по случаю 8 марта

Британское отделение американской сети ресторанов быстрого питания Burger King оказалось в центре скандала после серии твитов, посвященных 8 марта.

В твиттере сети появилась запись "Женщинам место на кухне". Мысль была развернута в следующем сообщении: "...если они того хотят, разумеется. Только 20% шеф-поваров - женщины. Наша цель изменить соотношения числа женщин и мужчин в ресторанном бизнесе, наша цель - вдохновить женщин строить карьеру в кулинарии".

If they want to, of course. Yet only 20% of chefs are women. We're on a mission to change the gender ratio in the restaurant industry by empowering female employees with the opportunity to pursue a culinary career. #IWD