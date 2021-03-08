Мендель: журналисты должны сами предложить власти собственный формат саморегулирования своей деятельности

Журналисты должны предложить власти свой собственный формат саморегулирования журналистской деятельности, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Я считаю, что политики не должны регулировать журналистов. Это журналисты должны задуматься над тем, как создать механизм саморегулирования. Получается, что у нас много союзов журналистов, но они ни на что не влияют. Есть какие-то заявления, но на что они влияют? В практической плоскости этого регулирования нет, и это создает огромную проблему. Я считаю, что журналисты, должны предложить этот формат. Хотите – давайте вместе", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник, 8 марта.

Она также добавила, что в Украине в сфере медиа "должен быть закон, который устанавливает, что такое медиа, что является журналистикой и кто является журналистом. Нельзя жить в 21 столетии по законам 20-го. Нужно также чётко понимать, где заканчивается свобода слова и начинается дезинформация".

"Наше законодательство абсолютно несовременное и не отвечает никаким стандартам того, что сегодня происходит. У нас журналистом является человек, которому сегодня даже не нужна какая-то там аккредитация, лицензия и любой другой документ, который бы указывал, что он журналист. Соответственно, финансирование или создание каких-либо медиа площадок, которые потом распространяют дезинформацию ничем не регламентировано. Я считаю, что журналисты профессиональные должны тоже об этом беспокоиться. Потому что, например, журналист 10 или 20 лет в профессии, соблюдает стандарты, развивает контакты, работает. А потом приходит какой-то "пацанчик, которому дают баблишко", у которого нет никаких ценностей, нет никакого понимания журналистских стандартов или этики. Приходит к офису и говорит "я за свободу слова". И он тоже говорит "я – журналист". Или приходит другой человек, который полностью накладывает нарративы другой страны и говорит, к примеру, "Украина не государство". И он тоже говорит "я журналист". Здесь огромный этический вопрос", - объяснила Мендель.

По её словам, "власти бы очень хотелось, чтобы журналистику представляли именно профессиональные люди, которые придерживаются стандартов".

Пресс-секретарь президента также напомнила о голосовании по предыдущему законопроекту о медиа, которое "не пошло из-за дискоммуникации с журналистами".

"Если законодатели, которые написали этот закон встретили с разных сторон сопротивление, значит что-то было недокоммуницировано. Может быть, этот закон не пройдёт потому, что он неподдерживаемый. Окей, его и не будут голосовать", - резюмировала Мендель.