Молдова балансирует на грани объявления локдауна из-за коронавируса

В Молдове зарегистрировано 350 новых случаев заражения коронавирусом, 18 человек скончались, сообщила в понедельник вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В понедельник было обработано 1281 тест, в том числе 1068 первичных тестов. 350 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 195 602", - отмечается в сообщении.

Из медучреждений в понедельник было выписано 912 пациентов, вылечившихся от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 172 242 человека.

Сообщается о смерти еще 18 пациентов с диагностированным коронавирусом. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 4 129 человек.

"В Молдове коронавирусом болеют 19 231 человек. В медицинские учреждения госпитализировано 4 121 пациент с подтвержденной COVID-19, 323 находятся в крайне тяжелом состоянии, 71 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 11 811 человек с легкими формами COVID-19, а 18 205 человек находятся под наблюдением семейного врача", - отмечает минздрав.

"Интерфакс" ранее сообщал, что за последние две недели в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. В четверг, 3 марта, был зарегистрирован антирекорд по количеству новых случаев заражения за один день - 1800. В пятницу, 4 марта, было зарегистрировано 1780 случаев. В выходные, включая 8 марта, зарегистрировано меньше случаев, так как в эти дни работают не все лаборатории по проведению тестирования, в связи с чем проведено в три-четыре раза меньше тестов, чем в обычные дни.

В связи с ростом количества заболевших Национальная комиссия по общественному здоровью во главе с и.о.премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой ужесточила ограничительные меры. В учебных заведениях продлены каникулы до 15 марта. Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения работают по особому графику.

Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен. В Молдове до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса.

Чокой заявил на этой неделе, что "в нынешней ситуации введение полного локдауна в стране является неизбежным". По словам главы правительства, он будет обсуждать этот вопрос с президентом и парламентом. Чокой не исключил, что в связи со сложной эпидситуацией парламент в ближайшее время может объявить в стране чрезвычайное положение.