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19:16 08.03.2021

МОК не признает избрание Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси

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МОК не признает избрание Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Беларуси. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси, а также Дмитрия Баскова - членом исполнительного комитета НОК Беларуси", - говорится в сообщении.

Также продлено отстранение НОК Беларуси и его исключение из числа участников всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.

Теги: #мок #санкции #спорт #беларусь
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