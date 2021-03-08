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19:15 08.03.2021

Мендель о выдаче Коломойского Украиной США: посмотрим

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Мендель о выдаче Коломойского Украиной США: посмотрим

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможности выдачи Украиной олигарха Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.

"Посмотрим … Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца … Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник, 8 марта.

Она также ответила "посмотрим" на вопрос ведущей "Стоит ли ожидать украинских санкций в отношении Коломойского?".

Мендель добавила, что "если есть монополии, которые уничтожают права людей, ограничивают, съедают нашу экономику, то мы никогда не будем государством".

Теги: #мендель #коломойский
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