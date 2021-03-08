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18:30 08.03.2021

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных… Боевых потерь среди украинских воинов нет", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песок - еще и из стрелкового оружия.

Вблизи Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В штабе ООС отметили, что на обстрелы российских наемников военнослужащие ВСУ открывали огонь.

Теги: #оос #сводка
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