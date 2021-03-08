В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

Министерство здравоохранения Италии в понедельник одобрило применение вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca для лиц старше 65 лет, сообщает итальянская газета "Репубблика".

Соответствующее распоряжение подписал руководитель отдела Минздрава по предотвращению инфекционных заболеваний Джанни Рецца.

В документе отмечается, что "вакцину можно использовать людям старше 65 лет, кроме крайне уязвимых - людей с пониженным иммунитетом или имеющих противопоказания, которые ставят их в группу повышенного риска".

Между тем, ряд европейских стран пока отказываются рекомендовать вакцину производства AstraZeneca людям старше 65 лет из-за недостаточных данных.