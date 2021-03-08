МИД Украины запустило Интернет-проект о женщинах в дипломатии

Министерство иностранных дел Украины запустило проект о женщинах в дипломатии "Дипломатки без галстуков", который состоит из коротких видеороликов, в которых дипломатки руководящего уровня МИД Украины откровенно говорят о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.

"Дипломатия - это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня - это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии ", - прокомментировала проект первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает МИД Украины в понедельник.

Видео будут публиковаться на Фейсбук-странице министерства.

В видео украинские дипломатки - послы, директоры департаментов, начальницы отделов и служб - будут говорить в формате монолога о решающих вещах в выборе профессии, значимых для них историях из дипломатической жизни, балансе между личной и дипломатической жизнью, женском лидерстве в дипломатии и должно ли быть больше женщин в МИД, персональном антистрессе и вдохновении, своих рецептах успеха.

Сейчас уже опубликован промо-ролик проекта.

Как отметили в пресс-службе МИД Украины, в ближайшие недели своими мыслями поделятся первая заместитель министра Эмине Джапарова, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, а также другие успешные украинские дипломатки, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова.