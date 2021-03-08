Сторонники Стерненко протестуют у резиденции Зеленского в Конча-Заспе

Акция протеста с требованием отменить репрессии в отношении одесского активиста Сергея Стерненко началась у резиденции президента Украины Владимира Зеленского, сообщается в эфире телеканала "Наш" в понедельник.

Сторонники Стерненко в 16.00 собрались у станции метро "Выдубичи" в Киеве, откуда автомобильной колонной направились к государственной даче Зеленского в поселке Конча-Заспа на южной окраине Киева.

Акция началась в 17.00. Несколько сотен протестующих развернули плакаты с требованием освобождения Стерненко и содержащегося под страшей музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также протестующие клеят стикеры на забор резиденции.

Протестующие зажгли файеры и дымовые шашки, а также частично заблокировали движение на автомобильной трассе. Кроме того, участники акции оставили надписи на дороге балончиками с требованием освободить Стерненко.

Также протестующие требуют реакции Владимира Зеленского на арест Сергея Стерненко.

"Ваше молчание и бездеятельность, господин президент, держит людей за решёткой", - скандируют участники протеста.

Они также сообщили, что во вторник, 9 марта, будет повторный сбор у гостиницы "Президент" в Киеве, где они огласят требования по изменению правил отбора членов Высшего совета правосудия. По мнению митингующих, "в Верховную раду правосудия должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решёткой, и отпускать убийц и коррупционеров".

Как ранее сообщалось, около 16.00 под Кончу-Заспу начали стягиваться автобусы Национальной гвардии. У въезда в резиденцию, где проживает Зеленский, дежурят белые автобусы правоохранителей.

Как сообщалось, предыдущая акция сторонников Сергея Стерненко прошла 27 февраля у здания Офиса президента на ул.Банковая в центре Киева. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генерального прокурора, забросав здание фаерами и петардами. Они требовали освободить Стерненко в течение 7 дней и обновить судебную систему, а в случае невыполнения властью требований протестующие огласили со вторника 9 марта бессрочную акцию протеста. В ходе акции обошлось без задержаний.

11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.