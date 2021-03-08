Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

Анализы на COVID-19 у президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы дали положительный результат, информирует в понедельник канцелярия главы сирийского государства.

"Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы", - говорится в сообщении.

"Их состояние стабильно, они находятся дома на карантине, который продлится две или три недели", - отмечается в документе.