События

14:44 08.03.2021

"Укрзализныця" 9-14 марта выполнит ряд спецрейсов из и в Закарпатье

2 мин читать
"Укрзализныця" 9-14 марта выполнит ряд спецрейсов из и в Закарпатье

 "Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно выехать из карантинной зоны в Закарпатской области, отмечается в сообщении компании в понедельник.

В ближайшее время будет открыта продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье с Киевом, а также югом и востоком страны:

- рейс 358/357 Рахов-Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критический необходимости);

- 13/14 Солотвино-Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта);

- 15/16 Рахов-Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

- 81/82 Ужгород-Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта);

- 108/107 Ужгород-Одесса 9 марта (рейс обратно 8 марта);

- 45/46 Ужгород-Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы обратно 8, 12 и 13 марта).

Пассажиры, которые приобрели билеты на указанные рейсы до их переназначения в качестве специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

"Укрзализныця" благодарна Министерству здравоохранения и Министерству инфраструктуры, а также Закарпатской облгосадминистрации за понимание сложившейся ситуации, и предоставление возможности безопасно вывезти людей из регионов, которые оказались в зоне карантина", - отмечается в сообщении ж/д компании.

Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима и в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию.

Теги: #укрзализныця #закарпатье #спецрейсы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 07.03.2021
На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

На Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки

23:09 06.03.2021
"Укрзализныця" ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье с введением в регионе усиленного карантина

"Укрзализныця" ограничивает высадку-посадку и продажу билетов в Закарпатье с введением в регионе усиленного карантина

20:12 06.03.2021
"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

"Укрзализныця" осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

19:39 06.03.2021
Укрзализныця осуществит 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров

Укрзализныця осуществит 3 спецрейса из Ивано-Франковской и Черновицкой областей для вывоза 2000 пассажиров

17:36 05.03.2021
На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

11:50 05.03.2021
"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

16:22 03.03.2021
"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

18:24 02.03.2021
"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

13:12 02.03.2021
Госпрограмма на 3-5 лет по закупке пассажирских вагонов поможет привлечь международные компании - "Укрзализныця"

Госпрограмма на 3-5 лет по закупке пассажирских вагонов поможет привлечь международные компании - "Укрзализныця"

10:31 02.03.2021
"Укрзализныця" уволит почти треть штата центрального офиса, доукомплектует штат производственных профессий

"Укрзализныця" уволит почти треть штата центрального офиса, доукомплектует штат производственных профессий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

На пожаре в здании недостроенной сауны в Святошинском районе погибли три человек

В Украине за сутки 5 572 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 734 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Туниса смягчают требования к въезжающим в страну туристам

Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

В Тегеране приветствовали визит папы римского в Ирак

В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

В странах Балтии за сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев Covid-19

Зеленский поздравил украинок с 8 Марта: Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

Ткаченко о 8 марта: Какие бы смыслы не вкладывали в празднование этого дня, для меня он о равенстве и уважении

В ВСУ за сутки на COVID-19 заболело 80 человек

Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА