События

12:07 08.03.2021

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

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В Киеве Covid-19 за сутки заболели 286 человек, 18 умерли, 2 выздоровели – мэр

286 киевлян заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, умерли 18 заболевших ранее, выздоровели лишь двое, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском - 63, Деснянском - 63 и в Святошинском - 31 случай", - отметил Кличко.

И общего числа заболевших - 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 12 девочек от трех до 16 лет и 10 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов.

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в Киеве пятый день подряд количество заболевших превышает количество выздоровевших от Covid-19. Сейчас в украинской столице 43 тыс 201 активный случай этой болезни.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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